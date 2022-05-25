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Группа Inter RAO Lietuva, контролируемая российским энергогигантом "Интер РАО", лишится лицензии на импорт электроэнергии и лицензии независимого поставщика, если к четвергу не докажет, что финансово способна продолжать деятельность, сообщил Государственный совет по энергетике Литвы.
Госсовет по энергетике Литвы: Inter RAO Lietuva могут лишить лицензии
© DELFI / Dainius Sinkevičius

В среду регулятор заявил, что Inter RAO Lietuva финансово не в состоянии продолжать свою деятельность, а это означает нарушение деятельности, подлежащей регулированию.

Решение было принято после того, как Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы объявила о замороженных средствах и акциях компании, а биржа Nord Pool приостановила торговлю электроэнергией компании.

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В самой Inter RAO Lietuva ситуацию не комментируют.

Группа Inter RAO Lietuva, действующая более 19 лет и включающая дочерние компании Inter RAO Latvia, Inter RAO Eesti, IRL Polska и Vydmantai Wind Park, заработала в прошлом году 14,3 млн евро чистой прибыли (12,2 млн евро в 2020 году) и получила 334,3 млн евро выручки (163,4 млн евро).

По данным литовского Фонда социального страхования (Sodra), в компании работает 25 сотрудников — в марте их средняя месячная зарплата до налогообложения составила 22,3 тыс. евро.

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