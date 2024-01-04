Госконтроль: рост экономики Литвы в новом году составит 2%

По данным Госконтроля, сценарий отвечает предпосылкам и обоснован актуальными статистическими данными.

"Международное окружение остается неблагоприятным и это обусловило то, что проецируемый рост будет медленнее, чем в период 2011–2019 гг, когда экономика в среднем росла на 4% в год. Важно повышать устойчивость экономики Литвы, ее конкурентоспособность, чтобы снизить воздействие внешних вызовов. Сокращение роста экономики в 2023 г. смягчали инвестиции, и это хороший пример", – сказала Ибелхауптайте-Дуобене.

Благодаря быстрому расширению инвестиций в 2023 г. экономика страны, вероятно, избежала сильного спада. Инвестиции в I–III кварталах 2023 года в Литве выросли на 10,2%, несмотря на сложное внешнее и внутреннее окружение. В госсекторе они росли больше, чем в частном, особенно за счет строительства инженерных зданий.