По его данным, в январе-марте начато 157 процедур банкротства, началась реструктуризация еще четырех предприятий, а за период с 25 марта до 28 июня начаты процедуры банкротства еще 181 предприятия, 95-и из них в 2020 году было предоставлено 14 млн евро помощи, из которых 12,6 млн евро - отложенные налоги.
В первом квартале было зафиксировано на 47,5% банкротств меньше, чем год назад, а больше всего банкротств начато в секторах оптовой и розничной торговли (19,7%) и строительства (15,9%).
По данным Службы управления аудита, учета, оценки имущества и управления неплатежеспособностью, больше всего процедур банкротства было начато в уездах крупных городов: в Вильнюсском (49,7%), Каунасском (21,7%) и Клайпедском (7,6%), меньше всего - в Тельшяйском уезде (1,3%), Таурагском (1,9%), а также Алитусском, Мариямпольском и Утенском (2,5% в каждом из уездов).
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