aA
Государственная группа энергокомпаний Ignitis grupe намерена взять кредит у банков SEB стран Балтии в размере 120 млн евро.
Госкомпания Ignitis grupе намерена взять кредит на 120 млн евро
© DELFI / Domantas Pipas

Совет директоров Ignitis grupe во вторник одобрил намерение составить договор о кредитовании на сумму 120 млн евро с банками SEB Литвы, Латвии и Эстонии, сообщила группа через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Кредиты предназначены для финансирования оборотного капитала группы в связи с повышением цен на энергоносители. Контракт заключается на один год.

Утверждается, что после подписания этого контракта общая сумма кредитных договоров группы с банками составит 719 миллионов евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Третий этап либерализации рынка электричества в Литве отсрочен: что надо знать жителям

В Литве в силу вступили поправки, которыми третий этап...

Что ждет жителей, которые зафиксировали цену на электричество два года назад: три варианта

Участникам первого этапа либерализации придется...

TOP новостей

Подавление беспорядков у парламента: если план "Ветра" не был введен, то СОБ действовала незаконно

Депутат, член парламентского Комитета по...

За отпуск в неположенное время родителей учеников ждут не только штрафы

Если родители увозят детей в отпуск до начала школьных...

Экономист о ценах на дизельное топливо: перспектива плохая

В последнее время в Литве дизельное топливо стоит...

Delfi.ru: purvinos Šoigu kalbos apie nešvarią bombą Petras Vaitiekūnas Petras Vaitiekūnas Petras Vaitiekūnas

Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"

О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и...

"Точка шпионов" и точка. Вице-мэр Вильнюса просит немедленно снести Дом Москвы

Вице-мэр Вильнюса от консерваторов Валдас Бенкунскас...