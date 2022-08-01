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В июле цены на горючее снизились во всех странах Балтии, сообщает BNS.
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
© DELFI / Julius Kalinskas

Самое дешевое горючее – в Литве.

Бензин 95 марки на АЗС Circle K в июле в Вильнюсе подешевел на 9% до 1,839 евро, в Риге – на 10% до 1,884 евро, в Таллине - на 8% до 1,949 евро.

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Бензин 98 марки в среднем – соответственно до 1,938, 1,924 и 1,999 евро.

Дизельное топливо подешевело в среднем на 8,5% до 1,839 в Вильнюсе, на 10% до 1,864 евро в Риге и на 5% до 1,899 евро в Таллине.

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