Самое дешевое горючее – в Литве.
Бензин 95 марки на АЗС Circle K в июле в Вильнюсе подешевел на 9% до 1,839 евро, в Риге – на 10% до 1,884 евро, в Таллине - на 8% до 1,949 евро.
Бензин 98 марки в среднем – соответственно до 1,938, 1,924 и 1,999 евро.
Дизельное топливо подешевело в среднем на 8,5% до 1,839 в Вильнюсе, на 10% до 1,864 евро в Риге и на 5% до 1,899 евро в Таллине.
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