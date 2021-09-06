Горючее в Литве в августе подешевело больше, чем в других странах Балтии

Средняя стоимость литра бензина 95 марки на АЗС Circle K снизилась на 1,5% до 1,326 евро, в Риге – на 0,7% до 1,328 евро, а в Таллине не изменилась – 1,459 euro.

Бензин 98 марки стоил соответственно 1,425, 1,388 и 1,509 евро за литр.

Литр дизельного топлива в Вильнюсе подешевел на 3,2% до 1,196, в Риге – на 1,4% до 1,227 евро, а в Таллине цена осталась прежней – 1,229 евро.