Годовой спад экономики Литвы пока самый низкий в ЕС

В октябре-декабре 2020 года внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по сравнению с тем же периодом 2019 года, сократился на 1,3%, однако по сравнению с третьим кварталом, он вырос на 1,2% и это также был крупнейший рост среди 11-ти стран.
Из 11 государств за год наиболее значительно сократилась экономика Испании – на 9,1%, а за квартал – на 4,3% – в Австрии.
ВВП Латвии за квартал вырос на 1,1%, а за год – сократился на 1,7%. Эстония пока не предоставила данных.
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