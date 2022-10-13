Промышленное производство в Литве за год выросло на 14,4%. Заметнее он вырос только в Болгарии (на 16,5%).
В ЕС в целом промышленность выросла на 3,5% в год. Промышленность в Латвии упала на 0,3%, а в Эстонии выросла на 0,7%
За месяц - в августе по сравнению с июлем промышленность в Литве выросла на 3,1%, в Латвии - на 0,5%, а в Эстонии - на 5%. Промышленность в целом в ЕС росла на 1,1% в месяц.
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