На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива. разные товары и услуги.

Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по СИПЦ, в марте составляет 19,5 проц.

Предварительное месячное изменение цен (март 2023 г., по сравнению с февралем), рассчитанное по СИПЦ, составляет 0,6 проц.