По данным ГАД, на инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие энергоресурсы и услуги, на различные товары и услуги, гостинично-ресторанные услуги, а также снижение цен на транспортные товары и услуги.
Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по HICP, составляет 18,4 проц.
Между тем, предварительное ежемесячное (май 2023 года по сравнению с апрелем) изменение потребительских цен, рассчитанное по HICP, составляет -0,1 проц.
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