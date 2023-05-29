aA
Предварительная оценка годовой инфляции (за май 2023 года по сравнению с маем 2022 года), основанная на Гармонизированном индексе потребительских цен (HICP), составляет 10,7 проц., сообщает Государственное агентство данных (ГАД).
Parduotuvė
Parduotuvė
© Bloomberg

По данным ГАД, на инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие энергоресурсы и услуги, на различные товары и услуги, гостинично-ресторанные услуги, а также снижение цен на транспортные товары и услуги.

Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по HICP, составляет 18,4 проц.

Между тем, предварительное ежемесячное (май 2023 года по сравнению с апрелем) изменение потребительских цен, рассчитанное по HICP, составляет -0,1 проц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Психологически адаптироваться к такому шоку очень сложно": эксперт об экономике Литвы в условиях войны у порога ЕС

В реалиях 21 века ни одна экономика не существует в...

"Содра": трудовой доход не опередил рост инфляции, но увеличивается число зарабатывающих больше

В первом квартале 2023 г. трудовые доходы после вычета...

TOP новостей

Невероятная реальность: жителям Литвы массово продавали просроченные продукты

29 мая Литовская полиция сообщила о том, что раскрыла...

Мэр Вильнюса - об ограничениях во время саммита НАТО: в некоторые части города можно будет попасть только пешком

11–12 июля в столице Литвы во время саммита НАТО...

Больше 100 сотрудников провели 46 обысков: в числе подозреваемых 27 человек

Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...

Стала известна цена на общественные поставки электричества с июля, компенсации жителям выплачивать не будут

С июля общественные поставки электричества дешевеют,...

Эксперты: потребители не воспользовались резкими скачками цен на электроэнергию

В конце прошлой недели и на этой неделе в литовской...