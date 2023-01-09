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Годовая инфляция в Литве в декабре (по сравнению с декабрем 2021 года) достигла 21,7%, сообщает Государственное агентство данных.
Годовая инфляция в Литве в декабре - 21,7%, месячная – 0,3%
© DELFI / Andrius Ufartas

Месячная инфляция - в декабре по сравнению с ноябрем - составила 0,3%. Среднегодовая инфляция (последние 12 месяцев по сравнению с соответствующими предыдущими 12 месяцами) составила 19,7%.

На годовую инфляцию в основном повлияло повышение цен на твердое топливо, молоко и продукты из него, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, мясо и продукты из него, отопление, услуги ресторанов, кафе, а также автомобили, горюче-смазочные материалы, газ, услуги по ремонту автомобилей, масло и жиры, пиво и снижение цен на аудио- и видео устройства, телефонную технику.

На месячное изменение цен в основном повлияло увеличение цен на хлеб и зернопродукты, пиво, молоко и продукты из него, электроэнергию, услуги ресторанов, кафе, а также автомобили, услуги пассажирских перевозок воздушным транспортом, мясо и продукты из него, при этом снизились цены на топливо и крепленые напитки.

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