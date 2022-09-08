Годовая инфляция в Литве в августе: самый высокий показатель с 1996 года

Это крупнейший годовой показатель инфляции с сентября 1996 года, когда он достигал 22,3%.
Между тем, среднегодовая инфляция (за последние 12 месяцев по сравнению со средним уровнем цен за соответствующие предыдущие 12 месяцев) составила в августе 14,8%.
На месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на твердое топливо, молоко и продукты его переработки, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, тепловую энергию, снижение цен на горючее и овощи.
Цены на потребительские товары за месяц выросли на 1,2%, услуги - на 0,6%, а за год - на 26,5% и 12,5% соответственно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: даже те, у кого в Литве есть деньги, потихоньку начинают их экономить
Газовый шантаж, организованный Россией, может...
Арестович в Литве: планом Путина было занять после Украины страны Балтии и Польшу
Советник администрации президента Украины Алексей...
Министр: жители могут получать компенсацию за отопление независимо от того, как они отапливают свое жилье
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене...
Глава Соцмина: ищут помещения для размещения беженцев из Украины
Министерство социальной защиты и труда Литвы ищет...
Новое оборудование на дорогах: у обочины загорелся красный свет - тормози
О выбегающих на дорогу животных водителей будет...