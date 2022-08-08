Средняя годовая инфляция в июле была 13,4%.

По мнению специалистов Департамента, на рост месячной инфляции наибольшее влияние оказало увеличение цен на электричество, газ, твердое топливо, хлеб и хлебопродукты, автомобили, другие приборы и средства для личного ухода, а также снижение цен на топливо, одежду, теплоэнергию.

На годовую инфляцию наибольшее влияние оказало повышение цен на горючее и смазочные материалы, молоко и молочные продукты, отопление, электричество, хлеб и хлебопродукты, твердое топливо, мясо и мясные продукты, газ, растительное масло и жиры, овощи, услуги ресторанов, кафе, услуги по техническому обслуживанию транспортных средств и ремонтные услуги, а также снижение цен на оборудование по обработке информации.

Цены на потребительские товары за месяц увеличились на 1,3%, на услуги – на 1,1%, за год - соответственно на 25,6% и на 12,3%.