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Годовая инфляция в июле составила 21,6%, а за месяц цены на товары и услуги выросли на 1,2%, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Kainos
Kainos
© Shutterstock

Средняя годовая инфляция в июле была 13,4%.

По мнению специалистов Департамента, на рост месячной инфляции наибольшее влияние оказало увеличение цен на электричество, газ, твердое топливо, хлеб и хлебопродукты, автомобили, другие приборы и средства для личного ухода, а также снижение цен на топливо, одежду, теплоэнергию.

На годовую инфляцию наибольшее влияние оказало повышение цен на горючее и смазочные материалы, молоко и молочные продукты, отопление, электричество, хлеб и хлебопродукты, твердое топливо, мясо и мясные продукты, газ, растительное масло и жиры, овощи, услуги ресторанов, кафе, услуги по техническому обслуживанию транспортных средств и ремонтные услуги, а также снижение цен на оборудование по обработке информации.

Цены на потребительские товары за месяц увеличились на 1,3%, на услуги – на 1,1%, за год - соответственно на 25,6% и на 12,3%.

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