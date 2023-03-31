aA
По предварительным оценкам, в марте 2023 г. годовая инфляция в еврозоне должна составить 6,9 проц., т.е. ниже, чем в феврале, когда она составляла 8,5 проц., сообщает Евростат.
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
© Vida Press

Говоря об основных компонентах инфляции в еврозоне, считается, что годовой уровень цен на продукты питания, алкоголь и табак в марте был наиболее высоким (15,4 проц., по сравнению с 15 проц. в феврале).

Тем временем годовая инфляция товаров неэнергетической промышленности составила 6,6 проц. (в феврале – 6,8 проц.), услуг – 5 проц. (в феврале – 4,8 проц.).

В энергетике зафиксированное снижение цен составило минус 0,9 проц. (инфляция в феврале составила 13,7 проц.).

По предварительным данным, годовая инфляция в Литве в феврале составила 15,2 проц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экономист: цель центральных банков – вызвать более глубокую рецессию, которая охладит рынок труда

По мнению экономиста Александраса Изгородинаса , перед...

Годовая инфляция в марте в Литве – 15,2%

Предварительная оценка годовой инфляции (март 2023 г., по...

Экономист прогнозирует еще одну волну роста цен в Литве

Экономист Александр Изгородин убежден, что нынешняя...

TOP новостей

Как в Литве на Пасху будут работать магазины?

В первый день Пасхи, 9 апреля, большая часть магазинов в...

Эфир Delfi с Довиле Шакалене: россияне в Литве и законы, ядерка в Беларуси, журналист США в заложниках РФ

В студии Delfi - член парламентского комитета по...

В Вильнюсском аэропорту появятся платные туалеты

В скором времени в Вильнюсском аэропорту часть...

С начала апреля – важные перемены: водители должны поспешить

И осенью и весной водителей неизбежно ждут перемены....

МИД Литвы: Белорусская АЭС представляет опасность для всего региона

Министерство иностранных дел Литвы (МИД), в ответ на...