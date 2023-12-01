Годовая инфляция в еврозоне снизилась до 2,4%

 
ELTA
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press

По предварительной оценке, в ноябре 2023 г. годовая инфляция в еврозоне должна составить 2,4% по сравнению с 2,9% в октябре, сообщает Евростат.

Если рассматривать основные компоненты инфляции еврозоны, то считается, что на годовой уровень в ноябре наибольшее влияние оказали цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия (6,9% по сравнению с 7,4% в октябре), за которыми следовали услуги (4% по сравнению с 4,6% в октябре), неэнергетические промышленные товары (2,9% по сравнению с 3,5% в октябре) и энергетика (-11,5% по сравнению с -11,2% в октябре).

В Литве в октябре годовая инфляция в ноябре должна составить 2,3%, а месячная, вероятно, будет отрицательной и составит -0,4%.

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