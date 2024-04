Go Vilnius представит кампанию по привлечению туристов и иностранного бизнеса в столицу

В 2019 и 2020 гг. Go Vilnius реализовало две кампании по популяризации столицы за рубежом: " Vilnius – the G Spot of Europe" (Вильнюс – Европейская точка G) и "Vilnius – amazing wherever you think it is" (Вильнюс – потрясающий, где бы он, по вашему мнению, ни находился).