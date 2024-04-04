Go Vilnius представит кампанию по привлечению туристов и иностранного бизнеса в столицу

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Столичное агентство по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius в четверг представит новое направление в популяризации города за рубежом.

Руководитель агентства Go Vilnius Довиле Александравичене рассмотрит маркетинговую кампанию по продвижению туризма на рынках Германии и Великобритании, а представитель агентства BM Boutique Антонио Бехтле представит креативное видение кампании.

В 2019 и 2020 гг. Go Vilnius реализовало две кампании по популяризации столицы за рубежом: " Vilnius – the G Spot of Europe" (Вильнюс – Европейская точка G) и "Vilnius – amazing wherever you think it is" (Вильнюс – потрясающий, где бы он, по вашему мнению, ни находился).

Go Vilnius — официальное агентство по развитию города Вильнюса, предоставляющее информацию о столице туристам, инвесторам, приезжим работникам, предпринимателям и компаниям.

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