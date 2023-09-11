Главный экономист Swedbank: в конце года инфляция составит около 2,5%

"Та же тенденция, которую мы наблюдаем, будет продолжаться. (...) В конце года она (инфляция – ELTA) составит около 2,5 проц. и все факторы для этого есть. Мы видим, что индекс цен производителей, цены на реализуемую промышленную продукцию на 8,5 проц. ниже, чем год назад. В индексе потребительских цен за последние несколько месяцев товары подешевели на 2,5 проц.", - сообщил в понедельник Žinių radijas Н. Мачюлис.
"Есть еще много пространства для удешевления товаров, и я думаю, что до конца этого года мы будем видеть дефляционные месяцы. Кроме того, если спрос останется слабым, рентабельность предприятий может снова сократиться, а за счет этого могут снизиться цены. Инфляция у меня не вызывает обеспокоенности", - подчеркнул он.
Однако Н. Мачюлис заверил, что беспокойство может вызывать составляющая роста заработной платы, поскольку она влияет на цены. По его словам, обещания правительства повысить минимальную месячную зарплату (ММЗ) могут иметь негативные побочные последствия – подорожание услуг и возможный рост уровня безработицы.
"Если мы видим стагнацию, возможный спад экономики, ускоряющийся с повышением минимальной зарплаты и обещаниями, что она будет увеличиваться, это тоже опасно, поскольку имеет негативные побочные последствия – в частности, дорожают услуги и может увеличиться уровень безработицы. То, что работало последние пять лет, не обязательно сработает в следующем году", - сказал экономист.
Предварительное месячное (август 2023 года по сравнению с июлем) изменение потребительских цен, рассчитанное по гармонизированному индексу потребительских цен (ГИПЦ), составило -0,2 процента, сообщило Государственное агентство данных. Цены в Литве снижаются уже четвертый месяц подряд. В июле дефляция достигла -0,3 проц., а в июне и мае –0,1 проц.
Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по ГИПЦ, в августе составила 14,9 проц.