Главный экономист Swedbank: в конце года инфляция составит около 2,5%

"Та же тенденция, которую мы наблюдаем, будет продолжаться. (...) В конце года она (инфляция – ELTA) составит около 2,5 проц. и все факторы для этого есть. Мы видим, что индекс цен производителей, цены на реализуемую промышленную продукцию на 8,5 проц. ниже, чем год назад. В индексе потребительских цен за последние несколько месяцев товары подешевели на 2,5 проц.", - сообщил в понедельник Žinių radijas Н. Мачюлис.

"Есть еще много пространства для удешевления товаров, и я думаю, что до конца этого года мы будем видеть дефляционные месяцы. Кроме того, если спрос останется слабым, рентабельность предприятий может снова сократиться, а за счет этого могут снизиться цены. Инфляция у меня не вызывает обеспокоенности", - подчеркнул он.