Глава торговой сети Norfa: литовский бизнес должен уйти из России, но предприятия не могут наплевать на обязательства

"Нельзя забывать, что есть кредиты и все гарантии. Даже плюнув и уйдя, может быть, все равно какие-то кредиты выданы предприятию и это окажет влияние", – сказал Д. Дундулис в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.
"Да, в принципе надо уйти с этих рынков. И мы здесь говорим не о том, чтобы уйти, не потеряв деньги, а о том, чтобы уйти, не сделав себе конец. Можно уйти так, что потеряешь все", – добавил он.
Глава Norfa напомнил, что в середине марта Верховный суд Литвы признал решение Московского суда, согласно которому литовская компания должна заплатить российской компании. По его мнению, это свидетельствует о том, что быстрый отказ от российского рынка наказуем ведомствами.
"Если компания плюнет и уходит, то в России пройдет суд, а здесь будут выполнены требования", – заверил он.
"Нужно привести в порядок законодательство, чтобы нас не обидели", – предложил глава Norfa.
Вопрос о бизнесе, работающем в России до сих пор, вновь обратил пристальное внимание общественности после того, как прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения международных санкций компанией группы Vičiūnai.
Это расследование организовано и контролируется прокурорами Отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры. Расследование ведут сотрудники Клайпедского отделения Таможенной криминальной службы.
На прошлой неделе портал lrt.lt опубликовал расследование, в ходе которого выяснилось, что принадлежащее группе Vičiūnai предприятие Plungės kooperatinė prekyba как минимум 11 раз перевозило в Советск санкционные товары.