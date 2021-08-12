Так Видмантас Дамбраускас реагировал на заявления министра транспорта Марюса Скуодиса, что после введения санкций США в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" они с декабря не будут идти через Литву.

"Я не подвергаю сомнению никаких решений, особенно решений Америки. Америка - далеко, и она со своего олимпа так видит. А я - спокойный, прагматичный человек. Будем думать, будем что-нибудь делать, какие-то решения будут. Не погибнем", - в четверг сказал BNS В. Дамбраускас.

Статьи по теме: Министр транспорта: белорусские удобрения с декабря перестанут идти через Литву

Он отметил, что предприятию нужно прояснить ситуацию, так как "это свежая вещь".

"К нам приходят одни документы, потом - другие. Есть разные ситуации, разные трактовки. Что будет - я не знаю. Скуодис сказал, это значит, у него есть основания так говорить. Я не люблю комментировать того, чего не знаю", - отметил BNS глава ТСГ Клайпедского порта.

В. Дамбраускас заявил, что основная головная боль для него - работающие на терминале люди.

"Главное - жалко людей, вот это у меня болит. 500 хорошо оплачиваемых литовцев уедет в Норвегию? Это моя главная головная боль. Предприятие - это, в первую очередь, люди", - добавил он.

Акционер ТСГ Игорь Удовицкий ранее говорил BNS, что после потери белорусского калия предприятие может переориентироваться и переваливать другие грузы, например, зерновые.