Так Видмантас Дамбраускас реагировал на заявления министра транспорта Марюса Скуодиса, что после введения санкций США в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" они с декабря не будут идти через Литву.
"Я не подвергаю сомнению никаких решений, особенно решений Америки. Америка - далеко, и она со своего олимпа так видит. А я - спокойный, прагматичный человек. Будем думать, будем что-нибудь делать, какие-то решения будут. Не погибнем", - в четверг сказал BNS В. Дамбраускас.
Он отметил, что предприятию нужно прояснить ситуацию, так как "это свежая вещь".
"К нам приходят одни документы, потом - другие. Есть разные ситуации, разные трактовки. Что будет - я не знаю. Скуодис сказал, это значит, у него есть основания так говорить. Я не люблю комментировать того, чего не знаю", - отметил BNS глава ТСГ Клайпедского порта.
В. Дамбраускас заявил, что основная головная боль для него - работающие на терминале люди.
"Главное - жалко людей, вот это у меня болит. 500 хорошо оплачиваемых литовцев уедет в Норвегию? Это моя главная головная боль. Предприятие - это, в первую очередь, люди", - добавил он.
Акционер ТСГ Игорь Удовицкий ранее говорил BNS, что после потери белорусского калия предприятие может переориентироваться и переваливать другие грузы, например, зерновые.
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