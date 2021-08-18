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Обсуждается повышение минимальной заработной платы со следующего года на сумму большую, чем планировалось ранее, заявила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
Pinigai
Pinigai
© DELFI / Karolina Pansevič

"Как вы знаете, идут дискуссии. В Трехстороннем совете договоренностей о величине МЗП не было. Сейчас в Министерстве финансов идут дискуссии о повышении МЗП на сумму большую, чем планировалось ранее - до 703 евро", - отметила министр.

"Однако окончательные решения будут приняты в октябре", - добавила она.

Ранее Министерство финансов и Центробанк Литвы предлагали повысить МЗП на 61 евро (на 9,5%) до 703 евро. Сейчас МЗП составляет 642 евро.

Представители работников предлагают повысить МЗП до 750 евро, а работодатели - не повышать, пока не будут ясны последствия пандемии для бизнеса страны.

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