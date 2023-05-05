"Это первое соглашение между работниками, работодателями и правительством о повышении минимальной заработной платы за пять лет. Я считаю это особенно важным и сильным достижением. Я хочу поблагодарить представителей работников, профсоюзов и работодателей Литвы, которые выслушали возможное предложение и проанализировали его, но мы договорились, что в 2024 г. минимальная месячная заработная плата должна увеличиться на 10 проц., а это означает, что на руки, при расчете по предложенной формуле и увеличении ННД жители Литвы, получающие минимальную заработную плату, должны зарабатывать 709 евро", - сказала М. Навицкене.

Политик пояснила, что это запланированное увеличение ММЗ важно тем, что оно значительно превысит прогнозируемый порог риска бедности.

М. Навицкене также отметила, что экономическая ситуация неопределенная, но планируется остаться при запланированных в настоящее время размерах ННД и ММЗ.

ELTA напоминает, что в пятницу Трехсторонний совет договорился о предложении в 2024 г. повысить ММЗ на 10 проц., до 924 евро "на бумаге", а ННД – на 20 проц., вместо нынешних 625 евро. Также Трехсторонний совет предлагает как можно быстрее рассмотреть вопрос ММЗ.

В начале встречи вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас представил одобренное Трехсторонним советом предложение правительства – повысить ММЗ на 10 проц., а ННД – на 20 проц.