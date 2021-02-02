"В нашей повестке основным вопросом сегодня является реорганизация Службы занятости", – сказала в интервью BNS министр.
М. Навицкене отметила, что будет стремиться к тому, чтобы в Службе занятости регистрировали лишь людей, у которых есть реальные стремления найти работу, а после модернизации системы информационных технологий и создания "портала знакомств" для работников и работодателей, учреждение могло бы сконцентрироваться на обновлении компетенций.
"Сейчас у нас около 11 тыс. 400 свободных рабочих мест и небольшое количество неработающих людей. Основной функцией Службы занятости должно быть совмещение потребности со спросом, решение логистических проблем, если такие возникают", – сказала министр.
"У нас есть мысли о модернизации информационной системы, чтобы, если говоря в шутку, она могла бы быть словно портал знакомств для работников и работодателей, где они могли бы без больших человеческих усилий находить друг друга, а основная функция Службы занятости заключалась бы в возможности переквалификации, приобретения новой профессии", – сказала М. Навицкене.
Министр утверждает, что при решении проблем безработицы основное внимание следует уделять молодежи и людям предпенсионного возраста.
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