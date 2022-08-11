"Никто не может сказать, что произойдет. Пока Perlas Energija работает. Но очевидно, что есть риски, убытки компании Perlas Energija растут. Самое худшее, что может случиться - уход компании с рынка, ее банкротство", – сказал журналистам Поцюс.

По его словам, с главой страны обсудили возможные механизмы защиты потребителей, как предложение - вернуть клиентов компании, которая обанкротилась, к государственному поставщику.

"Один из механизмов - все клиенты обанкротившегося поставщика переходят на госпоставки, где цена регулируется. Тогда потребителям не придется переживать в связи со сменой поставщика", – заметил Поцюс.

Однако он сказал, что для того, чтобы клиенты Perlas Energija чувствовали себя защищенными, надо принять соответствующие поправки к законам.

"Сначала надо изменить законы, возможно, это можно будет сделать во время осенней парламентской сессии", – подчеркнул Поцюс.

Perlas Energija 5 августа объявила, что переводит всех своих клиентов - как имеющихся, так и будущих - на нефиксированный план, это значит, что люди будут платить за электричество по рыночным ценам. Компания указала, что использовала все внутренние ресурсы, у нее "больше нет инструментов для эффективного управления рисками".

ГСРЭ подчеркнула, что действия Perlas Energija незаконные, они нарушают интересы клиентов.

Напомним, что у этой компании было почти 180 000 клиентов.

"ГСРЭ напоминает, что клиенты компании могут в течение 30 дней с момента получения сообщения ЗАО Perlas energija об изменении договора объявить о своем несогласии. Если клиент не согласен с изменениями и не расторгает договор, то ему должны поставлять услугу по прежним тарифам", – указала ГСРЭ 8 августа.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс в понедельник повторил позицию службы и указал, что свою оценку действий компании еще должна представить Государственная служба по защите прав потребителей.