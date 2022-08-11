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11 августа глава Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс сказал, что не исключает вероятность банкротства независимого поставщика Perlas Energija, поэтому важно создать механизм защиты потребителей.

"Никто не может сказать, что произойдет. Пока Perlas Energija работает. Но очевидно, что есть риски, убытки компании Perlas Energija растут. Самое худшее, что может случиться - уход компании с рынка, ее банкротство", – сказал журналистам Поцюс.

По его словам, с главой страны обсудили возможные механизмы защиты потребителей, как предложение - вернуть клиентов компании, которая обанкротилась, к государственному поставщику.

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"Один из механизмов - все клиенты обанкротившегося поставщика переходят на госпоставки, где цена регулируется. Тогда потребителям не придется переживать в связи со сменой поставщика", – заметил Поцюс.

Однако он сказал, что для того, чтобы клиенты Perlas Energija чувствовали себя защищенными, надо принять соответствующие поправки к законам.

"Сначала надо изменить законы, возможно, это можно будет сделать во время осенней парламентской сессии", – подчеркнул Поцюс.

Perlas Energija 5 августа объявила, что переводит всех своих клиентов - как имеющихся, так и будущих - на нефиксированный план, это значит, что люди будут платить за электричество по рыночным ценам. Компания указала, что использовала все внутренние ресурсы, у нее "больше нет инструментов для эффективного управления рисками".

ГСРЭ подчеркнула, что действия Perlas Energija незаконные, они нарушают интересы клиентов.

Напомним, что у этой компании было почти 180 000 клиентов.

"ГСРЭ напоминает, что клиенты компании могут в течение 30 дней с момента получения сообщения ЗАО Perlas energija об изменении договора объявить о своем несогласии. Если клиент не согласен с изменениями и не расторгает договор, то ему должны поставлять услугу по прежним тарифам", – указала ГСРЭ 8 августа.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс в понедельник повторил позицию службы и указал, что свою оценку действий компании еще должна представить Государственная служба по защите прав потребителей.

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