"Правительство Тайваня недавно дало разрешение на ввоз литовского зерна на Тайвань. Это новый источник зерна для Тайваня и новый рынок для Литвы, поэтому частным компаниям обеих стран нужно время, чтобы найти подходящие возможности для бизнеса", — сказал Хуанг BNS.
"Пшеница – одно из направлений потенциального сотрудничества. Между некоторыми компаниями ведутся дискуссии о пшенице, которые могут не дать быстрых результатов. Мы продолжим развивать торговлю всеми видами зерна между Тайванем и Литвой", — добавил он.
По словам Хуанга, Сельскохозяйственный совет и Министерство здравоохранения и социального благополучия Тайваня также сотрудничают с Министерством сельского хозяйства Литвы в подаче заявок на импорт литовских продуктов, в том числе морепродуктов, говядины, молочных продуктов и других.
На этой неделе стало известно, что тайваньская компания, ведущая переговоры об экспорте литовского зерна, отказалась его покупать. Это BNS подтвердила Ассоциация литовских переработчиков и продавцов зерна.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Часть потребителей может не успеть заключить договор с независимым поставщиком электроэнергии
Затянувшийся процесс принятия решений, неясный процесс...
В социальных сетях появилась информация о продаваемой с аукциона квартире: цена адекватная?
В социальных сетях пользователи делятся сообщением о...
Украинцев массово вывозят в Россию: Кремль готовился к этому заранее
Предполагается , что Россия вывезла из Украины 1 млн....
Запрещённый в служении протоиерей Владимир Селявко: "Мы всего лишь высказали то, что велела нам совесть"
"За попрание священнической присяги,...
Глава представительства Тайваня: мы не отказываемся от литовского зерна
В связи с тем, что не называемая тайваньская компания...