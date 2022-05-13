Глава представительства Тайваня: мы не отказываемся от литовского зерна

"Правительство Тайваня недавно дало разрешение на ввоз литовского зерна на Тайвань. Это новый источник зерна для Тайваня и новый рынок для Литвы, поэтому частным компаниям обеих стран нужно время, чтобы найти подходящие возможности для бизнеса", — сказал Хуанг BNS.

"Пшеница – одно из направлений потенциального сотрудничества. Между некоторыми компаниями ведутся дискуссии о пшенице, которые могут не дать быстрых результатов. Мы продолжим развивать торговлю всеми видами зерна между Тайванем и Литвой", — добавил он.

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По словам Хуанга, Сельскохозяйственный совет и Министерство здравоохранения и социального благополучия Тайваня также сотрудничают с Министерством сельского хозяйства Литвы в подаче заявок на импорт литовских продуктов, в том числе морепродуктов, говядины, молочных продуктов и других.

На этой неделе стало известно, что тайваньская компания, ведущая переговоры об экспорте литовского зерна, отказалась его покупать. Это BNS подтвердила Ассоциация литовских переработчиков и продавцов зерна.