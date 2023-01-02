"Чтобы не просто надеяться, что все как-то сложится в положительную сторону и наш бизнес выкрутится, для этого должно быть какое-то основание. Необходимо прилагать некоторые усилия и сказать, почему та или иная мера сработает. Пока я этого не слышу. Поэтому мне сложно поверить, что мы выйдем с плюсом, ведь пока ничего серьезного мы не сделали", - радиостанции Žinių radijas в понедельник сказал А. Визицкас.

Глава Pricer.lt утверждает, что в настоящее время в Литве недостаточно внимания уделяется ситуации на рынке, хотя другие страны Европейского союза (ЕС) уже готовы к наступлению рецессии.

"Я думаю, что эту ситуацию, которая образовалась на рынке, нельзя игнорировать. Потому что после этого будут какие-то ночные корректировки налогов или какие-то другие новые вещи и изменения, о которых мы вдруг узнаем, проснувшись утром. Еще весной этого года, в отсутствие какого-либо кризиса, другие страны начали вводить инфляционные щиты. Сейчас мы говорим, что все еще будет плюс, хотя многие страны уже говорят, что наступила рецессия", - пояснил он.

По его мнению, мы носим "розовые очки", которые следует снять и начать проводить политику, основанную на статистических данных и примерах других стран ЕС.

"Нам нужно выйти из этого пузыря, посмотреть на статистику, посмотреть, что делают наши соседи, что у них происходит, и нарисуется четкая картина того, какова ситуация на самом деле, и что делать", - сказал А. Визицкас.