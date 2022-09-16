Глава Norfа заплатил за электричество 5 млн. евро: хлеб должен подорожать больше чем на 20%

"За обе компании два года назад счет был 600 000 евро, в "нормальное время". Это без платы за распределение и без НДС. Сейчас 5 млн. за август. Это биржевая цена", – сказал Delfi Дундулис.

По его словам, компания пока цены не повышает, "Не надо паниковать". Он заметил, что для потребителей повышение цен было бы значительным ударом.

"Я надеюсь на усилия правительства в деле обуздания этого скачка цен. (...) Я надеюсь, что в течение месяца-двух цена должна снизится наполовину", – заметил предприниматель.

Однако он предварительно подсчитал, на сколько при таких ценах должен был подорожать, к примеру, хлеб. Он упомянул всю цепочку – от сырья, переработки до продажи.

"В каждом этапе энергетика занимает определенную часть. Например, повышение расходов на этапе выпечки, с учетом газа у нас получается уже 18% себестоимости. Но в сфере торговли расходы на энергетику выросли на 5%. Поэтому, если взять хлеб, то на него цена должна вырасти на 23%", – сказал Дундулис.

По его словам, это без учета роста расходов на муку и упаковки.

"Но могу успокоить, я надеюсь, в течение 1-2 месяцев цены придут в норму, и потребитель, надеюсь, роста цен не увидит. (...) Я предварительно подсчитал, что было бы, если бы то, что началось в августе, продолжилось", – сказал он.

По словам Дундулиса, в августе промышленное электричество стоило – 48 цт за кВт/ч.

"Мы прекрасно знаем, что в Эстонии цена составляет 15-17 центов, в Польше 12-15 центов, это в три раза меньше. Я надеюсь, что в Литве цена должна центов на 20 снизиться", – сказал предприниматель.

Дундулис заметил, что говорить о банкротстве оснований нет, но многие компании находятся под угрозой.