Глава Norfa: в одном отделе магазина покупатели стали бывать реже

В Америке корзины покупателей полупустые. Высокие цены на продукты многих заставили задуматься о том, действительно ли стоит тратить много денег в магазинах.

"В последние несколько месяцев мы заметили, что многие покупатели находятся на грани. Многие приходят отовариваться по талонам, наверное, это последствия инфляции", – сказал представитель университета Purdue Джейсон Ласк.

За акциями следят и жители Литвы.

"Конечно, обращаю внимание на цены. Вот и сейчас буду покупать то, что со скидкой", – сказал один покупатель.

"Смотрю, как бы есть меньше и покупать что-то подешевле", – сказала другая покупательница.

Однако торговые сети подчеркнули, что литовцы – не самые экономные.

"Мы не заметили никаких перемен. Конечно, они есть, но торговля - такое дело, это как живой организм", – сказал глава Norfa Дайнюс Дундулис.

Правда, экономисты отмечают, что продуктов стали продавать меньше, но торговцы не сразу это почувствуют из-за высоких цен.

"Пока цены не снижаются. Цены, пусть и медленнее, но растут", – сказала экономист INVL Индре Гените-Пикчене.

"Продажи продуктов питания снизились, люди смотрят, сколько можно потратить на еду, экономить стали даже те, кто раньше денег не считал", – сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Отмечается, что литовцы не чураются и более высоких цен на товары местных производителей – литовские овощи, мясо.

"Наши клиенты следят за происхождением товаров, поэтому у нас практически нет не литовского мяса и курятины", – сказала представитель сети Iki Вайда Будрене.

Однако экономисты предупреждают - цены на литовские овощи и фрукты будут расти из-за роста цен на энергоресурсы.

"От замороженного мяса можно отказаться, его покупатели почти не берут", – сказал Дундулис.

Замороженные товары в Литве дороже, потому что их хранение требует больше расходов, популярны они были только во время пандемии.

"Тогда люди реже ходили в магазины, покупали продукты с большим сроком хранения. Но привычки меняются, мы возвращаемся к тому, что было", – сказала Бутрене.

Экономисты надеются, что весной рост цен замедлится, но надолго ли, неизвестно.

По данным Департамента статистики, товары за год подорожали больше чем на 21%.