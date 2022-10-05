Владелец сети Norfa Дайнюс Дундулис сказал LNK, что пока количество покупателей в магазинах не сокращается.

"В сентябре, по сравнению с сентябрем 2021 года, покупателей было больше. В прошлом году в сентябре проверяли "паспорта возможностей" , поэтому потоки были меньше", – напомнил он.

На вопрос, выиграют ли покупатели за счет нынешней ситуации, ведь, может, из-за конкуренции торговые сети будут привлекать клиентов акциями, предприниматель ответил, что не все зависит от торговых сетей.

"И да, и нет, но в любом случае есть себестоимость цен. Если не снизится составляющая часть цены, сомневаюсь, что сами цены снизятся. Обычно бывает так: когда снижается потребление, начинает снижаться себестоимость во всех звеньях, не только торговая сеть снижает цены, но и производитель, и энергетики. Но я могу смело сказать – или есть много денег, но некому работать, нет товаров и т.д., или наоборот – нет денег, но есть много работников, товаров, все есть. Особенно хотелось бы жить в условиях равновесия", – сказал Дундулис.

"Недавно у нас была крайность - было много денег, но не хватало квартир, машин, всего, сейчас мы, скорее всего, идем к тому, что все будет, но не будет денег", – продолжил он.

Но, по словам предпринимателя, есть и вероятность снижения цен.

"Если сырье подешевеет, энергетика подешевеет, то точно снизятся (цены – ред.), но, как правило, – когда снижается спрос, все звенья начинают снижать цены. Вероятность снижения цен есть", – подчеркнул Дундулис.

Больше всего головной боли сейчас из-за цен на энергоресурсы. На оплату счетов сейчас уходит почти вся прибыль магазинов Norfa.

"Если в нормальное время только за электричество в магазинах Norfa мы платили 400 000 евро, то сейчас на счету – 3 млн. евро, то, по грубым подсчетам, 2,6 млн. евро или за счет своей прибыли платим, или должны повышать цены. В среднем в год потери могут составить 12 млн. евро. Это почти вся прибыль", – сказал LNK Дундулис.

Однако он заметил, что энергия дешевеет.

"Если в августе цена была 48 цт за кВт/ч, то в сентябре – 36 центов кВт/ч, цена на 25% ниже. Я смотрел первые данные за октябрь, цена была 27 центов кВт/ч. Я рад, надеюсь, это усилиями правительства цена начала снижаться", – заметил предприниматель.



"Я считаю, что электричество на рынке должно стоить 8-15 центов кВт/ч. Во-первых, надо сделать процесс прозрачным – тогда появится ясность, станет понятно, куда идут деньги и т.д. Вся энергетическая система сейчас обросла слухами. Я думаю, правительству неблагоприятно скрывать весь процесс, чем дольше будет скрывать, тем дольше будут существовать слухи, они не всегда верные. Я слышу слухи, будто в этом участвует российский капитал.

Конечно, это всего лишь слухи, но хотелось бы опровержений", – обратил внимание предприниматель.

"Может, и положительные заявления о переходе к феодальному хозяйству, когда все будем производить сами, но тут мне остается предложить энергетикам самим производить колбасу, хлеб, построить магазины.

Каждый из нас может начать понемногу выполнять эту работу. Думаю, должна быть специализация, каждый должен делать то, что умеет лучше всего. Сейчас говорят, идите в поля, вырастите зерно, сделайте из него муку, произведите электричество и т.д. Это неправильный путь, энергетики занимаются энергетикой, чтобы у нас не было проблем", – акцентирует Дундулис.