Глава Norfa предлагает снизить НДС на товары, за которыми литовцы ездят в Польшу

По его словам, сохранить в Литве заработанные здесь деньги помогло бы решение снизить НДС хотя бы на те товары, за которыми литовцы едут в соседнюю страну – это мясо и алкоголь.

Кроме того, Дундулис сказал, что шаги, по борьбе с инфляцией, предпринятые в Польше, побуждают дискуссии и в Литве, однако комментарии политиков показывают, что угрозу и последствия для экономики Литвы оценивают недостаточно.