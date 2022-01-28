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Главный акционер компаний группы Norfa Дайнюс Дундулис сказал в интервью порталу vz.lt, что после того как Польша сообщила об упразднении НДС на продукты питания с февраля, значительно ухудшились позиции литовских торговцев.
Глава Norfa предлагает снизить НДС на товары, за которыми литовцы ездят в Польшу
© DELFI

По его словам, сохранить в Литве заработанные здесь деньги помогло бы решение снизить НДС хотя бы на те товары, за которыми литовцы едут в соседнюю страну – это мясо и алкоголь.

Кроме того, Дундулис сказал, что шаги, по борьбе с инфляцией, предпринятые в Польше, побуждают дискуссии и в Литве, однако комментарии политиков показывают, что угрозу и последствия для экономики Литвы оценивают недостаточно.

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