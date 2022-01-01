Глава Norfа о жалобах на нехватку работников: проблема в зарплатах

Он оценил ушедший год, как хороший, и заметил, что он не отличался от 2020 года.

"Факт - 2022 год из-за увеличения расходов в плане прибыльности будет хуже, я уже сейчас вижу эти тенденции. Такую же ситуацию я наблюдал в конце 2008 mг. и в 2009 году. Тогда маржа в розничной торговле уменьшилась, расходы значительно выросли. Тогда начали экономить и искать, на чем это можно сделать", - рассказал предприниматель.

Он заметил, что его компания пока, хоть и с осторожностью, но планирует расширение и намерена принять 150 работников, если все пойдет по плану.

На вопрос, есть ли проблема с новым персоналом, предприниматель ответил: "Можно сказать, что у нас нет проблемы с нехваткой работников. Посмотрите в Rekvizitai.lt и вы помете, почему. В последние два месяца медиана зарплат у нас самая большая, по сравнению с другими сетями – до этого мы также были в числе лидеров. Конечно, иногда работники уходят: меняют место работы и т.д. Но мы не ощущаем нехватки в них".

На вопрос, согласен ли он с тем, что работникам в Литве платят слишком маленькие зарплаты, Дундулис ответил: "На 100% согласен. Говорят, работников не хватает. Так поднимите зарплаты, и работники появятся. Скажу специалистам в сфере человеческих ресурсов: нужны не сено и подушки, а зарплаты".

По словам Дундулиса, средняя зарплата кассиров в магазинах их сети - 1400 евро "на бумаге" или 800 евро "на руки", но есть и такие работники (не в администрации), которые получают 1500 евро "на руки" - все зависит от результатов работы.

На вопрос, можно ли решить проблему нехватки работников, за счет ввоза людей из Беларуси и Украины, Дундулис отметил: "Нашей компании это неактуально, у нас достаточно работников. Я сомневаюсь, что приезжое из третьих стран захотят работать за 600 евро. У нас на складах работают украинцы, их зарплаты - больше тысячи евро "на руки".