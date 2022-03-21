"Нам хорошо известно, что в Литве не хватает рабочей силы, я точно не помню, но это порядка 60 000 работников, украинцы и займут эти рабочие места. Только вот с документами не все так просто, мы пытались трудоустроить нескольких, так вот, есть бюрократические препятствия", – сказал он в интервью Žinių radijаs.

По мнению предпринимателя, литовские власти могли бы обратить внимание на проблему трудоустройства украинцев и упростить эту процедуру.

"Если мы заявляем, что трудоустраиваем украинцев, то не надо насмехаться над людьми, дайте бизнесу их трудоустроить. Или пусть власти говорят, не дадим трудоустраивать и все а то сейчас, как у нас принято, власти одно говорят, а на деле совсем другое", – сказал Дундулис.

Он заверил, что при желании украинцы найдут себе место работы в Литве. Предприниматель заметил, что работать в кассе они не смогут из-за незнания литовского языка, но беженцы могли бы раскладывать товары.

"Я думаю, в таких городах, как Вильнюс, где русский знает немало людей, жители проявили бы к этому больше толерантности", – заметил он.

Напомним, что в Литву прибыло около 24 000 беженцев из Украины, где с 24 февраля идет война.