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Глава торговой сети Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что есть бюрократические помехи в деле трудоустройства украинцев. По его словам, госведомства не оформляют все необходимые документы, поэтому Norfa не может принять на работу беженцев.
Prekybos tinklo „Norfa“ valdytojas Dainius Dundulis
Prekybos tinklo „Norfa“ valdytojas Dainius Dundulis
© DELFI / Laimonas Jankauskas

"Нам хорошо известно, что в Литве не хватает рабочей силы, я точно не помню, но это порядка 60 000 работников, украинцы и займут эти рабочие места. Только вот с документами не все так просто, мы пытались трудоустроить нескольких, так вот, есть бюрократические препятствия", – сказал он в интервью Žinių radijаs.

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По мнению предпринимателя, литовские власти могли бы обратить внимание на проблему трудоустройства украинцев и упростить эту процедуру.

"Если мы заявляем, что трудоустраиваем украинцев, то не надо насмехаться над людьми, дайте бизнесу их трудоустроить. Или пусть власти говорят, не дадим трудоустраивать и все а то сейчас, как у нас принято, власти одно говорят, а на деле совсем другое", – сказал Дундулис.

Он заверил, что при желании украинцы найдут себе место работы в Литве. Предприниматель заметил, что работать в кассе они не смогут из-за незнания литовского языка, но беженцы могли бы раскладывать товары.

"Я думаю, в таких городах, как Вильнюс, где русский знает немало людей, жители проявили бы к этому больше толерантности", – заметил он.

Напомним, что в Литву прибыло около 24 000 беженцев из Украины, где с 24 февраля идет война.

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