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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что за первый год с момента введения уникального кода владельца авто собрали в 2,5 раза больше налогов, сократилось число фиктивных сделок, больше торговцев зарегистрировали свою деятельность.
Глава МВД: за первый год с момента введения уникального кода владельца авто собрали в 2,5 раза больше налогов
© Autorių nuotr.

"Система учета владельцев авто в Литве действует год. Она действует и оправдала себя, рынок стал намного прозрачнее", – сказала Билотайте.

По ее словам, из-за новой системы торговцы автомобилями вынуждены взять на себя больше ответственности, покупатели могут чувствовать себя в большей безопасности. Кроме того, на рынке стало меньше "тени".

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"С появлением уникального кода владельца сократилось число фиктивных сделок и расследований, связанных с покупками авто", – заметила министр.

По ее словам, торговцы авто заплатили больше налогов - в 2,5 раза.

"Сейчас мы можем сказать, что мы точно знаем, что происходит на рынке и можем его контролировать, присматривать за ним", – обобщила Билотайте.

Напомним, что новый порядок действует с 1 мая 2021 года.

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