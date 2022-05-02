Глава МВД: за первый год с момента введения уникального кода владельца авто собрали в 2,5 раза больше налогов

"Система учета владельцев авто в Литве действует год. Она действует и оправдала себя, рынок стал намного прозрачнее", – сказала Билотайте.

По ее словам, из-за новой системы торговцы автомобилями вынуждены взять на себя больше ответственности, покупатели могут чувствовать себя в большей безопасности. Кроме того, на рынке стало меньше "тени".

"С появлением уникального кода владельца сократилось число фиктивных сделок и расследований, связанных с покупками авто", – заметила министр.

По ее словам, торговцы авто заплатили больше налогов - в 2,5 раза.



"Сейчас мы можем сказать, что мы точно знаем, что происходит на рынке и можем его контролировать, присматривать за ним", – обобщила Билотайте.

Напомним, что новый порядок действует с 1 мая 2021 года.