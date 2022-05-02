Глава МВД: за первый год с момента введения уникального кода владельца авто собрали в 2,5 раза больше налогов

"Система учета владельцев авто в Литве действует год. Она действует и оправдала себя, рынок стал намного прозрачнее", – сказала Билотайте.
По ее словам, из-за новой системы торговцы автомобилями вынуждены взять на себя больше ответственности, покупатели могут чувствовать себя в большей безопасности. Кроме того, на рынке стало меньше "тени".
"С появлением уникального кода владельца сократилось число фиктивных сделок и расследований, связанных с покупками авто", – заметила министр.
По ее словам, торговцы авто заплатили больше налогов - в 2,5 раза.
"Сейчас мы можем сказать, что мы точно знаем, что происходит на рынке и можем его контролировать, присматривать за ним", – обобщила Билотайте.
Напомним, что новый порядок действует с 1 мая 2021 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Неудобный ответ на вопрос, почему русские Литвы массово не протестуют против войны в Украине (1)
На прошлой неделе в Риге состоялся протест русских...
Спецэфир Delfi: будет ли Кремль атаковать Молдову и открывать новый фронт против Украины?
Кремль принял решение атаковать Молдову Об этом...
Война в Украине. РФ может попытаться открыть из Молдовы новый фронт против Украины
Война в Украине идет больше двух месяцев. Вчера...
Погода: идут перемены – вскоре воздух прогреется до 20 градусов
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что...
Кремль планирует провокации: в Литву возвращаются забытые проблемы
Вопрос партнерства, который внес раскол в общество,...