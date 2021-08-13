Глава МВД Литвы: большая часть участников протеста связана с криминальными структурами

"Полиция проводит расследование. Принято решение некоторых подозреваемых взять под стражу. По моим данным, помимо 26 задержанных, появилось еще 36 подозреваемых в разжигании, подстрекательстве и физических действиях по организации беспорядков или действий против стражей порядка", – сказала министр.
Поэтому, по ее словам, ответ депутатам, которые подстрекали к беспорядкам, должен быть таким же быстрым и жестким, как и участникам этих беспорядков.
"Определенную информацию госучреждения получили, наше ведомство тоже. Не было данных о каких-то серьезных агрессивных действиях, но если вы спросили бы, как я это оцениваю, я думаю, это координированные, запланированные действия, направленные на достижение определенных целей в Литве. Я не думаю, что когда что-то случается спонтанно, бывают силы, которые все раскладывают о полочкам, а сегодня перед нами такая ситуация", – сказала Билотайте.
По ее словам, большая часть задержанных не раз попадала в поле зрения полиции.
"Из тех, личности которых идентифицированы, видно, что немалая часть связана с преступным миром и это еще раз подтверждает, что это война. Гибридная война и используются проверенные методы", – подчеркнула министр.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из лагеря мигрантов в Алитусском районе через подкоп под забором сбежали 32 человека
Ночью из бывшей школы в Веребеяй (Алитусский район)...
Выясняется цена беспорядков у парламента Литвы – штрафы получат 300 человек (8)
Самый большой штраф получит организатор митинга,...
Представитель Минздрава: тестироваться придется и тем, кто по медицинским показаниям не может прививаться (47)
Врачи и ученые всего мира призывают жителей...
Опрос: обязательную вакцинацию от COVID-19 не поддерживают 50% жителей Литвы (47)
Половина жителей в Литве не поддержит обязательную...
Глава МВД Литвы: МИД готовит ноту в связи с действиями белорусского пограничника (37)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на...