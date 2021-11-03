Глава Минсельхоза Литвы договорился об увеличении экспорта мяса в США

"Удалось договориться по нескольким вопросам, один из которых – продление разрешения на импорт большего количества мясных продуктов в США, то естт будет разрешен экспорт копченой свинины и говяжьей ветчины, колбас и сосисок, термически обработанных сосисок, пельменей со свининой. Этот список расширился, и это уже результат, который был согласован", - сказал BNS по телефону министр, посетивший Соединенные Штаты на прошлой неделе.

По его словам, также есть прогресс и в экспорте яичных продуктов.

"Похоже, что в этом мы тоже получим поддержку, - должна сдвинуться с мертвой точки легализация яичных продуктов. Это долгий процесс, потому что в Америке процедура заключается в том, что они должны внести в государственный реестр, получить замечания, а затем уже переходят к выдаче разрешений", - сказал министр.

По данным Министерства сельского хозяйства США, торговля сельскохозяйственной и пищевой продукцией с США растет с каждым годом, но все еще имеет большой неиспользованный потенциал.

В 2020 году экспорт Литвы в США составил 66,4 млн евро, импорт – 67,7 млн. евро. Больше всего было экспортировано пшеничной клейковины литовского происхождения была экспортирована – она составила 39% стоимости всех сельскохозяйственных и пищевых продуктов литовского происхождения, экспортируемых в эту страну. Почти 32% экспорта составили сыр и творог.