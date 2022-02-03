По словам Скайсте, конкретные меры помощи для бизнеса, который может пострадать от запрета, не рассматриваются, но разрабатываются универсальные меры против ограничений в торговле с третьими странами, в том числе с Китаем.

"Несмотря на то, что перевозить их (товары — BNS) транзитом будет невозможно, но поскольку на них есть спрос, в любом случае можно построить другую логистическую цепочку. Мы работаем с конкретными компаниями, чтобы решить их проблемы, и ситуация действительно управляема. Я думаю, что не должно быть никакого реального значительного влияния на нашу экономику", — заявила министр финансов в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По словам министра, через агентство Invega пострадавшим компаниям будет оказана поддержка путем предоставления льготных кредитов.

В среду компания "Литовские железные дороги" подтвердила, что получила официальное уведомление о введении "Белорусскими железными дорогами" запрета на транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы через Беларусь. Ожидается, что запрет вступит в силу в понедельник, 7 февраля.

Минск объявил об этих ограничениях после введения санкций США против "Беларуськалия", вступивших в силу в начале декабря, и принятия правительством Литвы решения о расторжении с февраля соглашения между ЛЖД и белорусской компанией, поскольку оно не отвечало интересам национальной безопасности Литвы.

По данным ЛЖД, в основном из Литвы через Беларусь транспортируются нефтепродукты, удобрения и черные металлы. Транспортировку нефтепродуктов и азотных удобрений в Украину осуществляют работающие в Литве компании Orlen Lietuva и Achema.