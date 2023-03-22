Глава Минфина: вместо прогрессивных тарифов предлагается дополнительное налогообложение

aA
В пакете налоговых предложений предлагается изменить налогообложение высоких доходов, говорит министр финансов Гинтаре Скайсте. "Предлагается применение специального дополнительного налогообложения вместо действующих сейчас прогрессивных тарифов", - сказала она.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© ELTA / Dainius Labutis

Министр указала, что специальные дополнительные тарифы платили бы в два раза больше людей, чем до сих пор платили прогрессивные налоги.
"Вместо 8 тыс. человек было бы 16 тыс. Т.е. 0,8 проц. всех налогоплательщиков", - сказала она.

По словам Г. Скайсте, таким образом будет сокращен разрыв между налогообложением трудовых отношений и дохода от капитала.

Статьи по теме:
Фракция Партии свободы выдвинула условия относительно налоговой реформы
Министр финансов Литвы о реформе: ситуация работающих по трудовым договорам не ухудшится

"Базовые тарифы для активного дохода в настоящее время составляют 20 проц. с применимым размером необлагаемых налогом доходов (ННД) для трудовых отношений. Для индивидуальной деятельности – 15 проц. (за счет налогового кредита – от 5 до 15 проц.). Для пассивного дохода применяется 15-процентный тариф. Для некоторых деятельностей применяется прогрессивный тариф.

К доходам с трудовых отношений, превышающим 60 средних заработных плат (СЗП) применяется 32-процентный тариф. В то же время не существует прогрессивного тарифа для индивидуальной деятельности, для дивидендов. А для дохода от аренды недвижимости и других доходов, которые также включают доход от прироста капитала, существует прогрессивный 20-процентный тариф, если доход превышает 120 СЗП", - напомнила министр о действующем порядке.

Она сказала, что предлагается отказаться от этих прогрессивных тарифов и вместо них ввести специальное дополнительное налогообложение.

"Наше предложение – избавиться от этих прогрессивных тарифов и вместо них ввести специальное дополнительное налогообложение. Это означает, что дополнительный высокий доход будет облагаться налогом, когда весь доход человека суммируется и видна его реальная способность платить дополнительный тариф, а не выделение той или иной группы доходов.

Как активный, так и пассивный доход предлагается облагать налогом по базовой тарифу. Позже они будут суммироваться и в том случае, если они превышают 60 СЗП, за часть между 60 СЗП и 120 СЗП будет уплачиваться дополнительный специальный тариф. Если доходы превышают 120 СЗП, эта часть будет облагаться 7-процентным тарифом", - указала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога  всеобщий налог на недвижимость

Министерство финансов Литвы представило проект...

TOP новостей

В парламенте Литвы одобрено предложение об ограничениях для россиян и белорусов

Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект,...

Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект,...

Специалисты в сфере коммуникации: Шимоните перешагнула черту

Эксперты в сфере коммуникации отметили, что реакция...

Глава Минфина: вместо прогрессивных тарифов предлагается дополнительное налогообложение

В пакете налоговых предложений предлагается изменить...

SPARK komanda Nerijus Dagilis ir Marius Slaboševičius

Сравнение цен каршеринговых компаний: у кого дешевле?

Месяц назад компания Bolt представила услугу...