Глава Минфина: вместо прогрессивных тарифов предлагается дополнительное налогообложение

Министр указала, что специальные дополнительные тарифы платили бы в два раза больше людей, чем до сих пор платили прогрессивные налоги.

"Вместо 8 тыс. человек было бы 16 тыс. Т.е. 0,8 проц. всех налогоплательщиков", - сказала она.

По словам Г. Скайсте, таким образом будет сокращен разрыв между налогообложением трудовых отношений и дохода от капитала.

"Базовые тарифы для активного дохода в настоящее время составляют 20 проц. с применимым размером необлагаемых налогом доходов (ННД) для трудовых отношений. Для индивидуальной деятельности – 15 проц. (за счет налогового кредита – от 5 до 15 проц.). Для пассивного дохода применяется 15-процентный тариф. Для некоторых деятельностей применяется прогрессивный тариф.

К доходам с трудовых отношений, превышающим 60 средних заработных плат (СЗП) применяется 32-процентный тариф. В то же время не существует прогрессивного тарифа для индивидуальной деятельности, для дивидендов. А для дохода от аренды недвижимости и других доходов, которые также включают доход от прироста капитала, существует прогрессивный 20-процентный тариф, если доход превышает 120 СЗП", - напомнила министр о действующем порядке.

Она сказала, что предлагается отказаться от этих прогрессивных тарифов и вместо них ввести специальное дополнительное налогообложение.

"Наше предложение – избавиться от этих прогрессивных тарифов и вместо них ввести специальное дополнительное налогообложение. Это означает, что дополнительный высокий доход будет облагаться налогом, когда весь доход человека суммируется и видна его реальная способность платить дополнительный тариф, а не выделение той или иной группы доходов.

Как активный, так и пассивный доход предлагается облагать налогом по базовой тарифу. Позже они будут суммироваться и в том случае, если они превышают 60 СЗП, за часть между 60 СЗП и 120 СЗП будет уплачиваться дополнительный специальный тариф. Если доходы превышают 120 СЗП, эта часть будет облагаться 7-процентным тарифом", - указала она.