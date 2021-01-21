По ее словам, поддержание экономики и потребления поощряют и международные организации, а если не идти на это, то бизнес потерпит крах и вследствие будут потеряны рабочие места, что принесет больше убытков, чем рост долга.

"Возможности для заимствований действительно хорошие, поскольку применяется правило пакта стабильности, а также начинается дискуссия о том, сколько еще оно будет применяться в ближайшее время. Мне кажется, что, прежде всего, следует думать о том, как сохранить рабочие места", – сказала Г. Скайсте в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Министр также акцентировала важность того, чтобы все меры поощрения экономики, финансируемые за счет кредитов, были взвешенными.

"Вместе с тем все международные организации подчеркивают, что все меры, которые мы предпринимаем за счет заимствованных средств, должны быть очень четко взвешены, чтобы понять, какой эффект это дает, и чтобы все-таки не раздавать слишком много средств и тогда, когда на самом деле не нужно", – сказала Г. Скайсте.

Госдолг Литвы в этом году должен составить 51,9% ВВП, когда в прошлом году он достигал 47,5%. В конце 2019 года он составлял 36,3% ВВП.

В данный момент в госбюджете заложен 7-процентный дефицит, в основном это обусловлено дополнительными расходами на контроль над пандемией коронавируса.