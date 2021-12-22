"Экономика в этом году растет намного быстрее, чем ожидалось в сентябре, улучшается прогноз зарплат. Кроме того, повышается прогноз инфляции – две трети инфляции связаны с внешними факторами, а половина - с ценами на энергию", – сказала она.
В среду в Минфине Литвы был представлен новый сценарий экономического развития. Согласно прогнозам, ВВП Литвы в этом году вырос больше, чем прогнозировалось ранее - на 4,8%.
Между тем прогноз роста на 2022 г. снижается - ВВП до 3,7% (в сентябре прогнозировали рост ВВП в 2021 на 4,1%, а в 2022 г. - на 4%).
Прогноз годовых потребительских цен за 2021 г. в декабре увеличен до 4,5%, а в 2022 г. прогнозируют 4% рост. Между тем рост зарплат увеличен до 11,6% в 2021 г. и до 9,9% в 2022 году.
В сентябре планировалась готовая инфляция на 2021 г. в размере 3,4% и 2,5% - на 2022 г.
Прогнозировался рост зарплат на 9,5% в 2021 г. и на 9% в 2022 г.
Уровень безработицы в 2021 г. прогнозировали 7,1%, а в 2022 - 6,4%.
Скайсте представила и возможные факторы риска. Положительные – массовая вакцинация популяции о новые методы лечения COVID-19, рост внутреннего и внешнего спроса, экономический рост, поощряемый монетарной и фискальной политикой, план оживления экономики Европы, улучшение демографических тенденций.
Отрицательные – новые скачки заболеваемости новыми штаммами COVID-19 и более жесткие меры ограничения, отставание от плана массовой вакцинации популяции, медленное оживление еврозоны и глобальной экономики , колебания на мировых финансовых рынках, усиление геополитического напряжения, затянувшееся подорожание сырья, сбои с поставками, старение общества и нехватка работников.
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