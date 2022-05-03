Глава Минэнерго Литвы: скорейшая синхронизация ЛЭП возможна, если перенести часть проектов

Об этом он заявил журналистам после внеочередного заседания Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики Европейского Союза (ЕС), состоявшегося в понедельник в Брюсселе. Министр сказал, что изложил на нем свою позицию о том, что Литве необходимо ускорить синхронизацию.
"Я попытался четко изложить нашу позицию о том, что нам нужна более быстрая синхронизация. А для того, чтобы реализовать его быстрее, мы предлагаем выбрать из всего каталога мер, которые нам необходимо реализовать, наиболее критичные и наиболее значимые (критерии - BNS), которые бы обеспечили стабильность нашей сети, а остальные реализовать уже после синхронизации. Это позволило бы нам гораздо раньше синхронизироваться с континентальной Европой", — сказал Крейвис.
На данный момент страны Балтии планируют синхронизировать свои электрические сети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ, в который входят Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва, к концу 2025 года.
Крейвис также заявлял в прошлом, что в настоящее время с Европой ведутся консультации о способах интенсификации определенных процессов, которые могут ускорить синхронизацию. Ответственные за энергетику министры всех трех государств после начала войны в Украине призвали Евросоюз ускорить этот процесс.
Страны Балтии хотят выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего Россию, Беларусь и три страны Балтии, потому что сейчас их системы остаются зависимыми от центральной диспетчерской в Москве и от российской электросети.
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