Глава Минэнерго Литвы призывает ЕК искать новые меры по управлению потенциальными угрозами БелАЭС

Такую позицию он выразил на заседании Энергетического совета ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает Минэнерго.

"Все без исключения рекомендации по стресс-тестам БелАЭС должны выполняться, а их эффективность тщательно должна проверяться на практике (...) Тот факт, что Беларусь выполнила некоторые требования по стресс-тестам, не является доказательством безопасности этой электростанции", – отмечает Крейвис в пресс-релизе.

По словам министра, стресс-тесты ЕС ограничены по объему, созданы для проверки АЭС после аварии на АЭС "Фукусима" и не соответствуют всем современным международным требованиям, особенно по оценке выбора местоположения АЭС.

Он напомнил, что как во время строительства, так и во время эксплуатации АЭС имели место серьезные инциденты, и что международные требования ядерной безопасности не соблюдались с начала строительства станции.

В конце ноября Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) приняла окончательный отчет о выполнении рекомендаций по стресс-тестированию атомной электростанции.

Международные эксперты, среди прочего, заявили, что часть систем пожаротушения АЭС, здания для пожарных машин, могут быть несейсмоустойчивыми. Кроме того, в Островце не оборудованы постоянными станциями сейсмического мониторинга, не все конструкции и их оборудование должным образом защищены от внешней воды.

Литва считает, что работу БелАЭС в Островце следует приостановить до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности.