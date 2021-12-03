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Все европейские рекомендации по стресс-тестам Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце должны быть реализованы, и Европейская Комиссия должна искать более эффективные меры по управлению потенциальными угрозами станции, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
Глава Минэнерго Литвы призывает ЕК искать новые меры по управлению потенциальными угрозами БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

Такую позицию он выразил на заседании Энергетического совета ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает Минэнерго.

"Все без исключения рекомендации по стресс-тестам БелАЭС должны выполняться, а их эффективность тщательно должна проверяться на практике (...) Тот факт, что Беларусь выполнила некоторые требования по стресс-тестам, не является доказательством безопасности этой электростанции", – отмечает Крейвис в пресс-релизе.

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По словам министра, стресс-тесты ЕС ограничены по объему, созданы для проверки АЭС после аварии на АЭС "Фукусима" и не соответствуют всем современным международным требованиям, особенно по оценке выбора местоположения АЭС.

Он напомнил, что как во время строительства, так и во время эксплуатации АЭС имели место серьезные инциденты, и что международные требования ядерной безопасности не соблюдались с начала строительства станции.

В конце ноября Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) приняла окончательный отчет о выполнении рекомендаций по стресс-тестированию атомной электростанции.

Международные эксперты, среди прочего, заявили, что часть систем пожаротушения АЭС, здания для пожарных машин, могут быть несейсмоустойчивыми. Кроме того, в Островце не оборудованы постоянными станциями сейсмического мониторинга, не все конструкции и их оборудование должным образом защищены от внешней воды.

Литва считает, что работу БелАЭС в Островце следует приостановить до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности.

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