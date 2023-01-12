На встрече с министром торговли Южной Кореи Чжу Хен Хваном Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва и Республика Корея – единомышленники, которых объединяют общие ценности, уважение к основанному на правилах порядку, принципам прав человека, стремления сохранить мир и безопасность в регионе и мире.

"Мы понимаем, что бизнесу нужна стабильная среда, чтобы расширять свои инвестиции и обеспечивать прогрессивное будущее. Литва придерживалась и продолжает придерживаться позиции, что зависимость от авторитарных режимов вредна и бесперспективна", - отметил министр.

"Еще в 2008 году Литва поняла, что энергетическая независимость от России необходима, и ее обеспечил терминал сжиженного природного газа, судно "Independence" которого было построено в Южной Корее. Будучи членом НАТО и ЕС, Литва является безопасным местом для инвестиций и предлагает стимулы для крупномасштабных инвестиций в производство. Более того, я верю, что Литва для корейских компаний может стать отправной точкой для более быстрого расширения своего рынка в ЕС", - сказал на встрече Г. Ландсбергис.

На встрече с министром торговли Чжу Хен Хваном обсуждалось двустороннее экономическое сотрудничество в областях с высокой добавленной стоимостью, таких как науки о жизни, лазеры, полупроводники, оборонная промышленность, информационные и коммуникационные технологии. Литва в этом году уже усилила свое экономическое представительство в Южной Корее, поэтому министр также предложил Южной Корее открыть свое торговое представительство в Литве.

В четверг министр Г. Ландсбергис вместе с руководителями компаний "Klaipėdos nafta" и "In Balance grid" Дарюсом Шиленскисом и Симонасом Станкусом также встретился с руководителями компаний "SK Inc.", "SK E&S", "SK Signet", "SUPEX Council", входящих в состав второй по величине капитала корпорации в Южной Корее "SK Group". В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в области высоких технологий, а также в энергетике, путем реализации совместных проектов по управлению терминалами сжиженного природного газа (СПГ) в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также путем расширения сети зарядных станций для электромобилей в Европе.

Г. Ландсбергис посетил Национальное собрание Республики Корея, где встретился с председателем Комитета по иностранным делам и объединению Тэ-хо Кимом. Политики обсудили поддержку Украины, последствия развязанной Россией войны для региональной и глобальной безопасности, вызовы безопасности, исходящие от Северной Кореи, а также двустороннее сотрудничество в ООН.

Республика Корея является стратегически важной для Литвы страной в Индо-Тихоокеанском регионе. После того как Литва диверсифицировала свои цепочки поставок на передовых и стабильных рынках Азии и Океании, товарооборот между Литвой и Кореей в 2021 году увеличился на 39 проц., а в январе-октябре 2022 года фиксировался 26-процентный прирост торговли по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В 2021 году Литва и Корея отметили 30-летие дипломатических отношений, в этом же году в Сеуле было открыто посольство Литвы.