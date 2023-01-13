Глава МИД Литвы встретился с министром Южной Кореи: мы открываем двусторонние ворота между ЕС и Азией

"Мы рассматриваем Республику Корея как ключевую страну-единомышленника в Индо-Тихоокеанском регионе. Я рад, что мы открываем двусторонние ворота между ЕС и Азией. Литва и Республика Корея укрепляют демократические альянсы, стремятся диверсифицировать цепочки поставок, укрепляют экономическую устойчивость и улучшают доступ нашего бизнеса к рынкам ЕС и Азии", - сказал Г. Ландсбергис.
В Сеуле министры также обсудили поддержку Украины и более тесное сотрудничество между Литвой и Республикой Корея в сфере обороны. Также были обозрены последствия развязанной Россией войны для региона и мировой безопасности. "Влияние российской агрессии в Украине не ограничивается Европой, поэтому мы высоко ценим солидарность и поддержку Республики Корея в отношении Украины", - сказал Г. Ландсбергис.
Политики также подчеркнули необходимость укрепления партнерства между НАТО и Республикой Корея. Литва выразила поддержку кандидатуре Республики Корея в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.
Г. Ландсбергис выразил полную солидарность Литвы в осуждении незаконной ядерной программы Северной Кореи, провокаций, испытаний баллистических ракет и нарушений прав человека и подчеркнул, что, если эта страна проведет ядерное испытание, Литва вместе со союзниками будет добиваться жесткого ответа.
"Северная Корея – это больше, чем региональная угроза, она представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Поэтому мы поддержали бы усиление санкций ООН и ЕС против Северной Кореи", - сказал Г. Ландсбергис.
Министр иностранных дел Кореи представил основные принципы новой стратегии для Индо-Тихоокеанского региона и подчеркнул, что отныне Республика Корея будет стремиться к глобальной роли и поэтому заинтересована в обмене опытом с Литвой в этой области. Г. Ландсбергис пригласил Пак Джина в ближайшее время посетить Вильнюс и вручил "Незабудку" – символ 13 Января.
"Литва и Республика Корея на страницах истории неоднократно доказывали свое непоколебимое стремление к свободе. "Незабудка" призывает не только помнить о наших борцах за свободу, но и вдохновляет продолжать неустанно защищать демократию", - сказал министр иностранных дел Литвы.
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