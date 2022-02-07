"Визит организуется с целью открыть для литовских экспортеров новые возможности на продвинутых и стабильных рынках в Азии и Океании, проводя в жизнь стратегическую цель Литвы диверсифицировать цепочки поставок", - указывает МИД страны.

В Сингапуре глава литовской дипломатии встретится с министром иностранных дел этой страны Вивианом Балакришнаном, руководством Федерации бизнеса Сингапура, Офиса космических технологий и индустрии Управления Экономического Развития Сингапура, а также Наньянского технологического университета.

В столице Австралии Канберре Ландсбергис пообщается с министром ИД Австралии Марис Пейн, министром обороны Питером Даттоном, австралийскими сенаторами, примет участие в открытии посольства Литвы и дискуссиях в Австралийском институте стратегической политики и Национальном пресс-клубе.

Как сообщается, во время встреч будет обсуждаться развитие двусторонних политических и экономических отношений с Сингапуром и Австралий, укрепление связей с литовской диаспорой.

Ландсбергис будет находиться в этих странах до 10 февраля.