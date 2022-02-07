aA
В воскресенье министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отправился в Сингапур и Австралию с рабочим визитом.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Визит организуется с целью открыть для литовских экспортеров новые возможности на продвинутых и стабильных рынках в Азии и Океании, проводя в жизнь стратегическую цель Литвы диверсифицировать цепочки поставок", - указывает МИД страны.

В Сингапуре глава литовской дипломатии встретится с министром иностранных дел этой страны Вивианом Балакришнаном, руководством Федерации бизнеса Сингапура, Офиса космических технологий и индустрии Управления Экономического Развития Сингапура, а также Наньянского технологического университета.

Статьи по теме:
Глава Минфина: запреты Минска сильно не повлияют на экономику Литвы  (34)
Премьер Литвы обсудила с замгоссекретаря США торговлю, давление Китая  (5)

В столице Австралии Канберре Ландсбергис пообщается с министром ИД Австралии Марис Пейн, министром обороны Питером Даттоном, австралийскими сенаторами, примет участие в открытии посольства Литвы и дискуссиях в Австралийском институте стратегической политики и Национальном пресс-клубе.

Как сообщается, во время встреч будет обсуждаться развитие двусторонних политических и экономических отношений с Сингапуром и Австралий, укрепление связей с литовской диаспорой.

Ландсбергис будет находиться в этих странах до 10 февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Kainos Lenkijoje Kainos Lenkijoje Kainos Lenkijoje

В минувшие выходные польские магазины штурмовали литовцы: такого раньше не было (19)

В Польше в первые выходные после того как вступил в силу...

Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии (8)

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр...

Коронавирус в Литве: 7538 новых случаев и 11 смертей (2)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 538 новых...

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса зафиксирован новый оползень (1)

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса в понедельник...

В вопросе ежегодного налога на автомобили царит неизвестность

После того как парламент Литвы в январе этого года...