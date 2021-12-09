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Глава Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LG) Мантас Бартушка говорит, что в случае потери удобрений оказавшегося под санкциями США белорусского предприятия "Беларуськалий" ЛЖД понадобятся субсидии в размере 49 млн евро в год.
Mantas Bartuška
Mantas Bartuška
© DELFI / Andrius Ufartas

"Согласно обновленным подсчетам, в настоящее время, если с первого января мы перестанем возить удобрения "Беларуськалия", нам могут понадобиться субсидии в размере примерно 49 млн евро, потому что мы уже выполняем массу действий: оптимизируем процессы, работников, останавливаем определенные инвестиции. Факт, что влияние очень велико", - сказал Бартушка, которого в среду срочно вызвали на онлайн-заседание парламентского Комитета по бюджету и финансам.

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Он подчеркнул, что уже были сделаны предварительные оценки о потере железнодорожной группой примерно 60 млн евро доходов.

"Потому что мы в целом теряем 60-70 млн евро доходов, но одновременно у нас есть и другие негативные тенденции - уходят и российские металлы из Клайпедского порта, становится меньше других российских продуктов, часть белорусских продуктов, нефтепродукты, продукты "Гродно Азот" уже ушли", - сказал на заседании комитета Бартушка.

По его словам, авансовый платеж "Беларуськалия" за декабрьские услуги был выполнен в ноябре, его хватит и на декабрьские грузы, и, возможно, на часть января.

Однако он сказал, что ситуация неопределенная: "В любом случае вся логистическая цепь может столкнуться с определенными вызовами, так как в ней не только мы, но и терминалы, фрахтовщики судов".

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