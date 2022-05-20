"Текущая цена около 60 тыс. евро туда и обратно. Вопрос в том, сколько бы это стоило, если бы таких грузов было значительно больше и сработала бы экономия на масштабе. В любом случае (пилотный транспорт из Украины — BNS) окупился — извлечено много уроков и будут приняты решения, как улучшить эти услуги, потому что, на наш взгляд, есть очень хорошие перспективы", — заявил в пятницу Лазаускас BNS.

По словам Лазаускаса, частота движения поездов ЛЖД будет определяться не только потребностями компаний, но и конкуренцией с другими перевозчиками.

По словам главы ЛЖД, в настоящее время планируется доставка состава с грузами в 1,5 тыс. тонн в Литву раз в неделю, так как на данный момент ЛЖД подписала лишь несколько договоров на перевозку грузов из Украины.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что Клайпедский порт способен переваливать довольно много - не считая Терминала насыпных грузов - около 8 млн. тонн зерно, но из-за инфраструктурных ограничений в настоящее время в Литву можно завозить через Польшу только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год.