Совет директоров компании в среду утвердил расторжение трудового договора М. Бартушки по соглашению сторон.
М. Бартушку сменит временный руководитель - Эгидиюс Лазаускас, который возглавляет дочернюю компанию по грузоперевозкам LTG Cargo.
В пресс-релизе компании отмечается, что Э. Лазаускас был выбран из-за его опыта работы и готовности руководить компанией во время перемен. Он работает в руководстве с января 2017 года.
Э. Лазаускас отметил, что сейчас "Литовские железные дороги" сталкиваются с серьезными вызовами: решить проблему транзита белорусских удобрений и диверсифицировать деятельность компании.
Конкурс на замещение должности главы компании будет объявлен в ближайшее время.
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