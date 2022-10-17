"В населенных пунктах – в магазинах Aibė, Maximа, в почтовых отделениях, даже в сельских магазинах можно будет купить билеты", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

По его словам, это можно будет сделать с середины 2023 года.

"Сейчас мы соединяем систему с вильнюсскими "Услугами сообщения", – сказал Баужис.

Он заметил, что LTG Link не рассматривает оборудование дополнительных касс на вокзалах: "Мы нацелены на предоставление цифровых услуг. Если есть касса нужны почти три рабочих места, а станций в Литве почти 160".

По словам Баужиса, сейчас билеты без наценки можно купить и в поездах – для этого обычно резервируют 4-5 мест.