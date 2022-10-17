aA
Чтобы люди активнее пользовались услугами поездов, с 2023 года билеты на этот транспорт можно будет купить в магазинах и на почте.
Traukinys
Traukinys
© Susisiekimo ministerija

"В населенных пунктах – в магазинах Aibė, Maximа, в почтовых отделениях, даже в сельских магазинах можно будет купить билеты", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

По его словам, это можно будет сделать с середины 2023 года.

"Сейчас мы соединяем систему с вильнюсскими "Услугами сообщения", – сказал Баужис.

Он заметил, что LTG Link не рассматривает оборудование дополнительных касс на вокзалах: "Мы нацелены на предоставление цифровых услуг. Если есть касса нужны почти три рабочих места, а станций в Литве почти 160".

По словам Баужиса, сейчас билеты без наценки можно купить и в поездах – для этого обычно резервируют 4-5 мест.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон

В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон.

Эфир Delfi: Россия признана страной-террористом. Что за этим последует?

Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) в своей...

Чашка кофе за год подорожала в Литве больше, чем в других странах ЕС

Начало дня с чашки горячего кофе может стать настоящей...

Соратница Палецкиса: Международный форум добрососедства намерен расширяться в Польше и Латвии

Ассоциация, созданная соратниками осужденного за...

Глава МИД Литвы: мы не можем ждать, когда Россия изменится

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...