Глава LTG Cargo: тарифы на грузоперевозки вырастут

"Я даже не сомневаюсь в том, что тарифы вырастут, но точно не по причине калия. Если посмотреть на то, что происходит вокруг, - цены на металлы, на заработную плату, цены на энергоресурсы, - мы не видим возможностей не поднимать эти тарифы. Когда все дорожает – это совершенно естественный процесс. Я бы точно не связывал это с ситуацией с транзитом грузов "Беларуськалия", – сказал он BNS.

По словам Э. Лазаускаса, компания активно ищет способы компенсации грузов белорусского производителей удобрений "Беларуськалия", которых за год компания перевозит на 60 млн евро.

"Это крупный клиент и много грузов. Видя предстоящие ограничения со стороны Евросоюза, а также санкции США, мы усматриваем больший риск лишиться этого груза. Над этим вопросом интенсивно работает не только компания, но и представители акционеров, министерства. Мы обсуждаем новые рынки, на которых могли бы работать. Действительно имеется совершенно четкое направление работы за границей, конкретно в Польше и Украине, а также по принятию большей части грузов, перевозимых в Литве", – рассказал глава LTG Cargo.

По его словам, в данный момент компания начала перевозить грузы с Каунасского интермодального терминала до Белостока, а оттуда его везет партнер LTG Cargo компания PKP Cargo.

"Если говорить о Польше, то интермодальных терминалов в этой стране очень много. Их операторы объявляют конкурсы на перевозку грузов из одной точки страны в другую (...). В данном случае у нас есть инвестиционные планы, которые мы должны утвердить в правлениях, приобрести электролокомотивы, подходящие для узкой колеи и осуществлять в Польше местные перевозки", – пояснил Э. Лазаускас.

Он добавил, что на деятельность LTG Cargo влияет и сокращение производства у литовского производителя азотных удобрений Achema.

"На самом деле это наш крупный клиент. Мы следим за ситуацией и соответственно будем на нее реагировать. Конечно, это окажет влияние, однако это не перевозки в объемах "Беларуськалия". Мы попытаемся компенсировать их другими грузами, если это на самом деле долгосрочное изменение", – сказал Э. Лазаускас.

По его словам, невзирая на политическое напряжение и прерывающиеся бизнес-связи Литвы и Китая, транзит грузов по железной дороге из Китая в Европу через Литву растет.

"Нужно понимать, что китайский поток двухтипный – китайцы везут свои товары через Литву. До этого три года основной поток шел через Беларусь и Польшу. Сегодня, когда прерываются логистические цепочки, по причине повышения цен, ситуации с морским транспортом многие клиенты повернулись к железным дорогам. Иначе говоря, тот поток, который был раньше, значительно вырос", - пояснил он.

По его словам, сейчас LTG Cargo перевозит четыре транзитных китайских поезда в день, а в ближайшем будущем из количество может вырасти до шести в день.

"Что касается прямых перевозок грузов в Литву – такая потребность у клиентов в стране действительно есть. Клиентам, которым нужно перевозить грузы в Китай или привозить их из Китая. Официальных сообщений об отзыве поездов мы не получали. Операторы просто перестали формировать рейсы в Литву. (...) Эти поезда просто не едут. Когда они поедут – не ясно", - сказал Э. Лазаускас.