"Увеличивать убытки - не одна компания не хочет этого делать, это рано или поздно закончится банкротством, а временная остановка, изучение ситуации, инвестиции в новые ресурсы (...) - думаю, что это логичное решение, чем работать и когда-нибудь обанкротиться", - в среду заявил В. Янулявичюс.
В связи с подорожанием энергоресурсов аналогичным образом могут поступить и другие предприятия, отметил он.
В среду компания Achema сообщила, что из-за высоких цен на газ производство удобрений становится неконкурентоспособным, поэтому компания приостанавливает производство с сентября до декабря, работники будут отправлены в простой, 5% планируется уволить.
По мнению представителя литовских промышленников, необходимо вместе с правительством добиваться того, чтобы на бирже не было резких скачков цен. Бизнес из-за этого несет очень большие затраты - за два часа на электричество потрачено столько, сколько в обычных условиях расходуется за два дня.
17 августа на бирже электроэнергии NordPool оптовая цена в зоне Литвы целый час была 4 тыс. за мегаватт-час.
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