Глава Литовских аэропортов: Вильнюсский аэропорт сейчас самый безопасный в мире

"По сути это так – Вильнюсский аэропорт самый безопасный гражданский аэропорт в мире или как минимум один из самых безопасных. Столько внедрено средств безопасности, что не знаю, может ли быть больше", – сказал Кшанас в интервью 15min.
"Мы учредили специальный центр управления, в котором собираются все службы, начиная со службы безопасности авиации и заканчивая внешними службами, такими, как военные, спецслужбы и другие службы безопасности. Мы видим, что оборона иная, мы иначе следим за воздушным пространством, используем дроны, дополнительная защита по периметру, которая требует много людей", – заметил он.
Он заметил, что в понедельник в Вильнюс и в Каунас прибудут 20 спецрейсов, которые доставят членов делегаций на саммит НАТО.
По его словам, задействованы два аэропорта, чтобы можно было принять все большие авиалайнеры, на которых прибудут президенты разных стран.
"Сегодня будет немало полетов в ограниченной зоне. Все эти рейсы - специальные, они будут проходить в ограниченной зоне, на северном перроне, там остановится как президент США, так и другие лидеры. (...) Всего сегодня будет около 20 спецрейсов, может, немного больше", – сказал Кшанас, заметив, что большие авиалайнеры занимают больше места, чем один самолет.
Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.