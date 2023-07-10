Глава Литовских аэропортов: Вильнюсский аэропорт сейчас самый безопасный в мире

"По сути это так – Вильнюсский аэропорт самый безопасный гражданский аэропорт в мире или как минимум один из самых безопасных. Столько внедрено средств безопасности, что не знаю, может ли быть больше", – сказал Кшанас в интервью 15min.

"Мы учредили специальный центр управления, в котором собираются все службы, начиная со службы безопасности авиации и заканчивая внешними службами, такими, как военные, спецслужбы и другие службы безопасности. Мы видим, что оборона иная, мы иначе следим за воздушным пространством, используем дроны, дополнительная защита по периметру, которая требует много людей", – заметил он.

Он заметил, что в понедельник в Вильнюс и в Каунас прибудут 20 спецрейсов, которые доставят членов делегаций на саммит НАТО.

По его словам, задействованы два аэропорта, чтобы можно было принять все большие авиалайнеры, на которых прибудут президенты разных стран.